Allattamento e salute nei primi mille giorni

Concluso a Rossano il corso europeo sull’allattamento promosso dal Distretto Ionio Sud. Tre giornate di formazione per rafforzare i servizi territoriali e diffondere conoscenze scientifiche innovative.

28 settembre, 2025
28 settembre 2025
Ore 12:15
