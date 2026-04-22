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All'Unical arriva la storia di Salvatore Cortese

All’Università della Calabria nell’ambito delle lezioni di Pedagogia dell’Antimafia è stata raccontata dal giornalista e scrittore Antonio Anastasi la storia di Salvatore Cortese, l’ex killer della ‘ndrangheta poi pentitosi.

22 aprile, 2026
Tag
unical
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All'Unical arriva la storia di Salvatore Cortese

22 aprile 2026
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