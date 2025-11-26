Social
All'Unical un corteo contro la violenza di genere

All’Università della Calabria, ieri sera fra i cubi un corteo per di no alla violenza sulle donne. La testimonianza dell’attivista Maria Pia Scilinguo che dice: «Non ci sentiamo al sicuro neanche di giorno»

26 novembre, 2025
unical · violenza sulle donne
