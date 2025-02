Società

Alta velocità, per la Calabria né progetti né risorse

Sono iniziati i lavori della nuova tratta dell'alta velocità ferroviaria tra Battipaglia e Romagnano. In prospettiva accorcerà i tempi di percorrenza tra Reggio e Roma, ma in merito alle opere, nessuna realizzazione è prevista al momento in Calabria né a livello progettuale, né sotto il profilo dello stanziamento delle risorse.