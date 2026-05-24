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Bovalino, inaugurata la casa della legalità

Dalle mani della 'ndrangheta a speranza per i giovani. A Bovalino è stata inaugurata la casa della legalità, ricavata all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata.

24 maggio, 2026
Tag
casa della legalita · bovalino · reggio calabria
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La dea bendata bacia Ricadi, vinti 50mila euro

23 maggio 2026
Ore 11:33
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Le Sinfonie mediterranee di Daniele Fabio

24 maggio 2026
Ore 12:00
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Società

Aprigliano, giovani in festa nel segno di Carlo Acutis

24 maggio 2026
Ore 12:00
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Reggio, l'università Mediterranea per Giulio Regeni

24 maggio 2026
Ore 12:00
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Pentecoste, l'amore di Dio in te

23 maggio 2026
Ore 11:28
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All'Unical si parla di mafie con LaC e il pm Apollonio

22 maggio 2026
Ore 19:18
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Società

A Capo Vaticano gli stati generali della conservazione

22 maggio 2026
Ore 19:16
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Società

Centro studi Nuccio Ordine, Greco: «Servono lavori»

22 maggio 2026
Ore 11:23
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Società

Gemellaggio di voci tra Londra e Casali del Manco

22 maggio 2026
Ore 11:20
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San Carlo Acutis, a Reggio la mamma Antonia

22 maggio 2026
Ore 11:17
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Catanzaro si prepara al primo pride della sua storia

22 maggio 2026
Ore 11:14
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Società

Autismo, famiglie senza aiuti

22 maggio 2026
Ore 11:13
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LaC Storie, il custode del tempo

22 maggio 2026
Ore 07:52
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Società

Quale legalità contro le mafie, fra presente e futuro

21 maggio 2026
Ore 17:13
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21 maggio 2026
Ore 17:11
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21 maggio 2026
Ore 17:09
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Società

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21 maggio 2026
Ore 12:21
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Società

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21 maggio 2026
Ore 12:18
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Nei fiumi di Cosenza ancora i detriti del ciclone Nils

21 maggio 2026
Ore 12:08
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Stop al tumore al seno, il messaggio di Rossella Nasso

21 maggio 2026
Ore 12:05
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Catanzaro sogna, una città intera in festa

21 maggio 2026
Ore 12:00
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