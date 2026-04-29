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Calabria Food Fest, Squillace torna protagonista

Torna nella comunità di Squillace il "Calabria Food Fest". L'evento, in programma nelle giornate del 20 e 21 giugno, accoglierà tour operator esteri insieme a personalità del mondo dello spettacolo ed ospiti provenienti da varie nazioni.

29 aprile, 2026
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food calabria · squillace · Catanzaro
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27 aprile 2026
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