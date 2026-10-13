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Caro carburante, stangata sulle cave

Gli effetti del caro carburante si ripercuotono anche sul settore estrattivo, dopo il ritorno all'accise ordinario dei giorni scorsi. Gasolio più caro e agevolazioni ridotte, l'intero settore è sotto pressione.

13 ottobre, 2026
Società

Fuscaldo, inaugurato il primo pet therapy del cosentino

6 ottobre 2026
Ore 12:15
Fuscaldo, inaugurato il primo pet therapy del cosentino
Società

Lucefest, si lavora già all'ottava edizione

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Lucefest, si lavora già all'ottava edizione
Società

Vibo, la base dei Carabinieri si apre agli studenti

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Vibo, la base dei Carabinieri si apre agli studenti
Società

Locri, al via la scuola di musica inclusiva

13 ottobre 2026
Ore 11:58
Locri, al via la scuola di musica inclusiva
Società

Teatro Rendano, presentato il cartellone unico

13 ottobre 2026
Ore 11:52
Teatro Rendano, presentato il cartellone unico
Società

Agricoltori, trattori al bivio di Francavilla Marittima

13 ottobre 2026
Ore 11:25
Agricoltori, trattori al bivio di Francavilla Marittima
Società

Camera di commercio e Unical insieme per lo sviluppo

12 ottobre 2026
Ore 11:19
Camera di commercio e Unical insieme per lo sviluppo
Società

Agricleto, torna la fiera dell'agricoltura

12 ottobre 2026
Ore 11:18
Agricleto, torna la fiera dell'agricoltura
Società

Continua l'emergenza dialisi a Reggio Calabria

12 ottobre 2026
Ore 11:17
Continua l'emergenza dialisi a Reggio Calabria
Società

San Floro, un atm contro i disagi dei piccoli centri

12 ottobre 2026
Ore 11:15
San Floro, un atm contro i disagi dei piccoli centri
Società

Praia, via al progetto "C'entro anch'io"

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Praia, via al progetto \"C'entro anch'io\"
Società

Passa il bus, la Calabria viaggia in tempo reale

11 ottobre 2026
Ore 12:00
Passa il bus, la Calabria viaggia in tempo reale
Società

Brattirò, la tradizione del vino a Lac Storie

11 ottobre 2026
Ore 05:02
Brattirò, la tradizione del vino a Lac Storie
Società

La Protesta ignorata dai media nazionali

10 ottobre 2026
Ore 11:47
La Protesta ignorata dai media nazionali
Società

Cosenza, i trattori non si arrendono: notte in piazza

10 ottobre 2026
Ore 11:44
Cosenza, i trattori non si arrendono: notte in piazza
Società

Nuove leve 'ndrangheta, Gratteri lancia monito ai giovani

10 ottobre 2026
Ore 11:24
Nuove leve 'ndrangheta, Gratteri lancia monito ai giovani
Società

Accogliere gli inviti di Dio

10 ottobre 2026
Ore 11:19
Accogliere gli inviti di Dio
Società

Pane brunetto Mulinum e mandorle di Avola

10 ottobre 2026
Ore 11:15
Pane brunetto Mulinum e mandorle di Avola
Società

Cassano, il mediatore che cura la paura dei migranti

9 ottobre 2026
Ore 19:00
Cassano, il mediatore che cura la paura dei migranti
Società

Scalea, un corso di accoglienza per gli ospiti sordi

9 ottobre 2026
Ore 19:00
Scalea, un corso di accoglienza per gli ospiti sordi
Società

Reggio si proietta al futuro per essere inclusiva

9 ottobre 2026
Ore 12:30
Reggio si proietta al futuro per essere inclusiva

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