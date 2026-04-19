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Castrovillari, sport e benessere per le detenute

Dopo quella del carcere di Reggio Calabria anche nella casa circondariale di Castrovillari è stata inaugurata un'area benessere a disposizione delle detenute.

19 aprile, 2026
Tag
carcere castrovillari
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Castrovillari, sport e benessere per le detenute

19 aprile 2026
Ore 10:38
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Spopolamento nel Catanzarese, Tiriolo prova a resistere

19 aprile 2026
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18 aprile 2026
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18 aprile 2026
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17 aprile 2026
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17 aprile 2026
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17 aprile 2026
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