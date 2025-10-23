Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>Continua il calo delle n...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società
Continua il calo delle nascite: - 8,4 percento

I dati provvisori Istat relativi al periodo compreso tra gennaio e luglio 2025 mostrano un quadro di forte contrazione demografica nel Sud. In Calabria la diminuzione del numero di nati è pari all'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2024.

23 ottobre, 2025
Tag
dati istat · nascite · spopolamento calabria
Società

Continua il calo delle nascite: - 8,4 percento

23 ottobre 2025
Ore 12:28
Continua il calo delle nascite: - 8,4 percento
Società

"Grace per la vita", la prevenzione passa dal territorio

23 ottobre 2025
Ore 12:31
\"Grace per la vita\", la prevenzione passa dal territorio
Società

Il mondo sulle spalle di Napolitano al Festival del Sud

22 ottobre 2025
Ore 18:57
Il mondo sulle spalle di Napolitano al Festival del Sud
Società

Presentato il restyling dello stadio Ceravolo

22 ottobre 2025
Ore 18:57
Presentato il restyling dello stadio Ceravolo
Società

Reggio, il grande albergo Miramare va all'asta

22 ottobre 2025
Ore 17:28
Reggio, il grande albergo Miramare va all'asta
Società

Il rapporto Meridiano 2025 condanna la Calabria

22 ottobre 2025
Ore 12:55
Il rapporto Meridiano 2025 condanna la Calabria
Società

Calabria, dati allarmanti su spopolamento ed emigrazione

22 ottobre 2025
Ore 12:54
Calabria, dati allarmanti su spopolamento ed emigrazione
Società

Montalcini espone al Marca "Nel silenzio delle forme"

22 ottobre 2025
Ore 12:46
Montalcini espone al Marca \"Nel silenzio delle forme\"
Società

Un giardino fatato per Santa Domenica Talao

22 ottobre 2025
Ore 12:43
Un giardino fatato per Santa Domenica Talao
Società

Palestina, quattro Comuni uniti per la pace

22 ottobre 2025
Ore 12:41
Palestina, quattro Comuni uniti per la pace
Società

Minori e Mafie, all'Agape il ricordo di Ilario Pachi

22 ottobre 2025
Ore 12:40
Minori e Mafie, all'Agape il ricordo di Ilario Pachi
Società

A Catanzaro dal 15 al 18 Novembre Fiera Degusto 2025

21 ottobre 2025
Ore 18:18
A Catanzaro dal 15 al 18 Novembre Fiera Degusto 2025
Società

Vibo, Manzini e Ingroia al Festival del Sud

21 ottobre 2025
Ore 18:14
Vibo, Manzini e Ingroia al Festival del Sud
Società

Il Bergamotto di Reggio Calabria verso l'Igp

21 ottobre 2025
Ore 12:31
Il Bergamotto di Reggio Calabria verso l'Igp
Società

Umg, scuola di specializzazione audiologia e foniatra

21 ottobre 2025
Ore 12:24
Umg, scuola di specializzazione audiologia e foniatra
Società

Belvedere Marittimo, chiusa la Summer Peace University

21 ottobre 2025
Ore 12:08
Belvedere Marittimo, chiusa la Summer Peace University
Società

Successo ad Altafiumara per la prima Calabria Wine Expo

20 ottobre 2025
Ore 19:00
Successo ad Altafiumara per la prima Calabria Wine Expo
Società

Vibo Valentia, Gratteri e Colosimo al Festival del Sud

20 ottobre 2025
Ore 18:59
Vibo Valentia, Gratteri e Colosimo al Festival del Sud
Società

A Montalto la mostra nazionale "Terremoti d'Italia"

20 ottobre 2025
Ore 18:51
A Montalto la mostra nazionale \"Terremoti d'Italia\"
Società

In Calabria il 13,8% dei minori in povertà assoluta

20 ottobre 2025
Ore 12:25
In Calabria il 13,8% dei minori in povertà assoluta
Società

«Dopo il cancro lo sport mi ha aiutato a rinascere»

20 ottobre 2025
Ore 12:24
«Dopo il cancro lo sport mi ha aiutato a rinascere»
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - Stortarte

LaC Storie - Stortarte

Arbëria News

Società

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione