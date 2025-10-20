Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>Cosenza, dal 24 ottobre ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società
Cosenza, dal 24 ottobre torna la Festa del cioccolato

Anche quest’anno torna a Cosenza la tradizionale Festa del cioccolato, in scena dal 24 al 26 ottobre. La presentazione stamattina al municipio della città bruzia.

20 ottobre, 2025
Tag
cosenza · festa del cioccolato
Società

Al Rendano il Bolero inaugura la stagione

19 ottobre 2025
Ore 09:46
Al Rendano il Bolero inaugura la stagione
Società

In Calabria il 13,8% dei minori in povertà assoluta

20 ottobre 2025
Ore 12:25
In Calabria il 13,8% dei minori in povertà assoluta
Società

«Dopo il cancro lo sport mi ha aiutato a rinascere»

20 ottobre 2025
Ore 12:24
«Dopo il cancro lo sport mi ha aiutato a rinascere»
Società

Osservatorio media e minori, a Nostro la presidenza

19 ottobre 2025
Ore 11:52
Osservatorio media e minori, a Nostro la presidenza
Società

Povertà ed esclusione, Calabria seconda in Europa

19 ottobre 2025
Ore 09:54
Povertà ed esclusione, Calabria seconda in Europa
Società

Minori e mafie, ecco il progetto Liberi di scegliere

19 ottobre 2025
Ore 09:49
Minori e mafie, ecco il progetto Liberi di scegliere
Società

Premio Mia Martini, la finale 2025 in scena a Scalea

18 ottobre 2025
Ore 12:36
Premio Mia Martini, la finale 2025 in scena a Scalea
Società

Sicurezza sul lavoro, serve più cultura e formazione

18 ottobre 2025
Ore 12:26
Sicurezza sul lavoro, serve più cultura e formazione
Società

Vai col bus, Campagna di Anav per il trasporto su gomma

18 ottobre 2025
Ore 12:23
Vai col bus, Campagna di Anav per il trasporto su gomma
Società

Oktoberfest Calabria, al via la sesta edizione

18 ottobre 2025
Ore 12:18
Oktoberfest Calabria, al via la sesta edizione
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza
Società

Praia-Tortora, istituita la sezione della Lega Navale

17 ottobre 2025
Ore 13:02
Praia-Tortora, istituita la sezione della Lega Navale
Società

A Corigliano Rossano apre l'ufficio di prossimità

17 ottobre 2025
Ore 12:54
A Corigliano Rossano apre l'ufficio di prossimità
Società

Altafiumara celebra il gusto con Calabria Wine Expo

17 ottobre 2025
Ore 12:50
Altafiumara celebra il gusto con Calabria Wine Expo
Società

Nasce la rivista "Agartha sguardi dalla terra di mezzo"

17 ottobre 2025
Ore 12:43
Nasce la rivista \"Agartha sguardi dalla terra di mezzo\"
Società

L'Erasmus per proiettarsi in Europa e superare i limiti

17 ottobre 2025
Ore 12:41
L'Erasmus per proiettarsi in Europa e superare i limiti
Società

Allerta meteo e scuole chiuse: quanto conta l'insicurezza?

17 ottobre 2025
Ore 12:12
Allerta meteo e scuole chiuse: quanto conta l'insicurezza?
Società

A Vena di Jonadi la mostra di Carlo Acutis

16 ottobre 2025
Ore 19:01
A Vena di Jonadi la mostra di Carlo Acutis
Società

Chiesa e 'Ndrangheta, simbologie a confronto all'Unical

16 ottobre 2025
Ore 18:59
Chiesa e 'Ndrangheta, simbologie a confronto all'Unical
Società

Chiesa e 'ndrangheta - Intervista a Don Antonio Foderaro

16 ottobre 2025
Ore 18:32
Chiesa e 'ndrangheta - Intervista a Don Antonio Foderaro
Società

Chiesa e 'ndrangheta - Intervista a Don Marcello Cozzi

16 ottobre 2025
Ore 18:32
Chiesa e 'ndrangheta - Intervista a Don Marcello Cozzi
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - Stortarte

LaC Storie - Stortarte

Arbëria News

Società

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ritorno a scuola con i colori dell'Arberia

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione