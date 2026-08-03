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Cosenza, inaugurata la biennale al Castello Svevo

Inaugurata al Castello Svevo di Cosenza la seconda edizione della Biennale d'arte. Sarà visitabile fino al 31 agosto.

3 agosto, 2026
Società

Mavisu approda a Catanzaro tra legalità e ambiente

30 luglio 2026
Ore 12:01
Mavisu approda a Catanzaro tra legalità e ambiente
Società

San Ferdinando, dopo le ruspe restano gli interrogativi

3 agosto 2026
Ore 11:59
San Ferdinando, dopo le ruspe restano gli interrogativi
Società

"Note e colori": ecco il nuovo brano di Iaconantonio

3 agosto 2026
Ore 11:50
\"Note e colori\": ecco il nuovo brano di Iaconantonio
Società

Isola Dino, si accede solo con il wwf

3 agosto 2026
Ore 11:49
Isola Dino, si accede solo con il wwf
Società

Vacanze in Calabria, a Ferragosto prezzi da capogiro

3 agosto 2026
Ore 11:41
Vacanze in Calabria, a Ferragosto prezzi da capogiro
Società

Mediterranea Reggio, prende forma il masterplan

2 agosto 2026
Ore 12:00
Mediterranea Reggio, prende forma il masterplan
Società

A Tropea prende forma il progetto dell'ascensore

2 agosto 2026
Ore 12:00
A Tropea prende forma il progetto dell'ascensore
Società

A Soverato torna la festa di Maria Ss di Porto Salvo

2 agosto 2026
Ore 12:00
A Soverato torna la festa di Maria Ss di Porto Salvo
Società

A Locri la terza tappa del progetto "Mare dentro"

1 agosto 2026
Ore 12:15
A Locri la terza tappa del progetto \"Mare dentro\"
Società

Mare di Catanzaro, positivo il bilancio di metà estate

1 agosto 2026
Ore 12:13
Mare di Catanzaro, positivo il bilancio di metà estate
Società

Frate Umile: tu condivi, lui moltiplica

1 agosto 2026
Ore 10:30
Frate Umile: tu condivi, lui moltiplica
Società

A Cessaniti tutto pronto per il Premio Monteleone

1 agosto 2026
Ore 10:27
A Cessaniti tutto pronto per il Premio Monteleone
Società

Traversata dello Stretto, sorteggiati i barcaioli

1 agosto 2026
Ore 10:25
Traversata dello Stretto, sorteggiati i barcaioli
Società

A Civita la seconda edizione di "Borghi di gusto"

1 agosto 2026
Ore 09:55
A Civita la seconda edizione di \"Borghi di gusto\"
Società

A Civita la seconda edizione di Borghi di gusto

31 luglio 2026
Ore 12:22
A Civita la seconda edizione di Borghi di gusto
Società

Con Serena Brancale cala il sipario su Invasioni 2026

31 luglio 2026
Ore 11:53
Con Serena Brancale cala il sipario su Invasioni 2026
Società

Dopo 20 anni smantellata la tendopoli di San Ferdinando

31 luglio 2026
Ore 11:46
Dopo 20 anni smantellata la tendopoli di San Ferdinando
Società

L'apostolo del tempo, a Cirò il libro su Luigi Lilio

30 luglio 2026
Ore 12:01
L'apostolo del tempo, a Cirò il libro su Luigi Lilio
Società

Reggio, torna sullo Stretto "I tesori del Mediterraneo"

30 luglio 2026
Ore 11:57
Reggio, torna sullo Stretto \"I tesori del Mediterraneo\"
Società

La Tatanka Drum School infiamma ricadi

30 luglio 2026
Ore 11:44
La Tatanka Drum School infiamma ricadi
Società

Cassano, a tavola con le tradizioni

29 luglio 2026
Ore 17:22
Cassano, a tavola con le tradizioni

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L'arte di Enzo Palazzo nei vicoli di Cassano

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