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Cosenza, sold out la prima de Il diavolo veste Prada

In occasione della prima nazionale de "Il diavolo veste Prada", a Cosenza un red carpet ispirato all'universo della moda raccontato nel film. A sfilare anche le ragazze della Smile pallanuoto.

30 aprile, 2026
Società

L'Unical rinnova il proprio impegno antimafia

27 aprile 2026
Ore 12:30
L'Unical rinnova il proprio impegno antimafia
Società

Flotilla, arrestati attivisti che erano a Cetraro

30 aprile 2026
Ore 12:20
Flotilla, arrestati attivisti che erano a Cetraro
Società

Sorbo San Basile, riapre il Palazzetto dello sport

30 aprile 2026
Ore 12:18
Sorbo San Basile, riapre il Palazzetto dello sport
Società

Pnrr e aumento dei costi Ance imprese in difficolta

30 aprile 2026
Ore 09:58
Pnrr e aumento dei costi Ance imprese in difficolta
Società

Calabria Food Fest, Squillace torna protagonista

29 aprile 2026
Ore 19:33
Calabria Food Fest, Squillace torna protagonista
Società

Auto d'epoca, un raduno a Marcellina

29 aprile 2026
Ore 19:32
Auto d'epoca, un raduno a Marcellina
Società

Mito, letteratura e cronaca per dire no alla violenza

29 aprile 2026
Ore 19:07
Mito, letteratura e cronaca per dire no alla violenza
Società

A Guardavalle per la seconda edizione di Rigugghju Fest

29 aprile 2026
Ore 19:04
A Guardavalle per la seconda edizione di Rigugghju Fest
Società

Reddito di merito, la migrazione universitaria non c'è

29 aprile 2026
Ore 12:26
Reddito di merito, la migrazione universitaria non c'è
Società

Le aziende reggine entrano nel circuito globale Hitachi

29 aprile 2026
Ore 12:15
Le aziende reggine entrano nel circuito globale Hitachi
Società

Il Premio La Pira al vescovo Christian Carlassare

28 aprile 2026
Ore 11:50
Il Premio La Pira al vescovo Christian Carlassare
Società

A Reggio l'Archivio di Stato cerca una nuova sede

28 aprile 2026
Ore 11:48
A Reggio l'Archivio di Stato cerca una nuova sede
Società

Catanzaro, inaugurata mensa al plesso del porto

28 aprile 2026
Ore 11:47
Catanzaro, inaugurata mensa al plesso del porto
Società

Primo Maggio a Polistena, il sindaco chiude i negozi

28 aprile 2026
Ore 11:45
Primo Maggio a Polistena, il sindaco chiude i negozi
Società

Reddito di merito, all'Unical la media voto è di 26

28 aprile 2026
Ore 11:42
Reddito di merito, all'Unical la media voto è di 26
Società

Il Rendano si trasforma in un tempio della memoria

27 aprile 2026
Ore 19:43
Il Rendano si trasforma in un tempio della memoria
Società

Aiello Calabro entra tra i borghi più belli d'Italia

27 aprile 2026
Ore 19:42
Aiello Calabro entra tra i borghi più belli d'Italia
Società

Microonde in medicina, forum internazionale all'Unical

27 aprile 2026
Ore 19:36
Microonde in medicina, forum internazionale all'Unical
Società

Fede e entusiasmo a Melito per la madonna di Portosalvo.

27 aprile 2026
Ore 18:34
Fede e entusiasmo a Melito per la madonna di Portosalvo.
Società

Violenza sulle donne, evento Anci a Catanzaro

27 aprile 2026
Ore 12:37
Violenza sulle donne, evento Anci a Catanzaro
Società

Truffe, Ferraro: «Le case d'estate obiettivo sensibile»

27 aprile 2026
Ore 12:16
Truffe, Ferraro: «Le case d'estate obiettivo sensibile»

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