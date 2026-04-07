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Società

Da una tragedia familiare un grande sogno d'accoglienza

E' un grande progetto di asilo ed integrazione quello che da tanti anni si realizza in provincia di Catanzaro. Una storia che inizia da un lacerante dolore.

7 aprile, 2026
Tag
Catanzaro
Società

Il messaggio di monsignore Checchinato per venerdi santo.

3 aprile 2026
Ore 20:54
Il messaggio di monsignore Checchinato per venerdi santo.
Società

Lo spot "Uno smartphone per amico"

7 aprile 2026
Ore 12:39
Lo spot \"Uno smartphone per amico\"
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Pizzo difende la sua araucaria secolare

7 aprile 2026
Ore 12:35
Pizzo difende la sua araucaria secolare
Società

Malati nefropatici, l'appello di Aned alla Regione

7 aprile 2026
Ore 11:12
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Società

Vibo la delocalizzazione dei depositi diventa un caso

7 aprile 2026
Ore 11:10
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Società

I 40 anni dell'Affruntata di Vibo Marina

6 aprile 2026
Ore 11:58
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Società

A Nocera il rito del sangue rivive e resiste

6 aprile 2026
Ore 11:57
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Società

Autismo, l'inclusione passa sul filo dell'acqua

6 aprile 2026
Ore 11:56
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Società

Palazzo Pacileo diventa patrimonio di Girifalco

6 aprile 2026
Ore 11:55
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Società

Il viaggio della speranza

6 aprile 2026
Ore 11:50
Il viaggio della speranza
Società

A Vibo Valentia si rinnova il rito dell affruntata

6 aprile 2026
Ore 10:46
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Società

Bio e solidale a Vibo Valentia nasce il gas Agria

6 aprile 2026
Ore 10:42
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Società

Riti pasquali, Caulonia rivive il fascino del Caracolo

5 aprile 2026
Ore 11:56
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Società

Gianmarco lotta da 6 mesi in ospedale: "Non mi arrendo"

5 aprile 2026
Ore 11:02
Gianmarco lotta da 6 mesi in ospedale: \"Non mi arrendo\"
Società

Gesu e Lazzaro, il miracolo prima della Resurrezione

5 aprile 2026
Ore 10:43
Gesu e Lazzaro, il miracolo prima della Resurrezione
Società

Dalla tradizione al sogno, l'uovo popolare di Bertini

5 aprile 2026
Ore 10:40
Dalla tradizione al sogno, l'uovo popolare di Bertini
Società

Il turismo della fede e delle radici nell'area grecanica

5 aprile 2026
Ore 10:33
Il turismo della fede e delle radici nell'area grecanica
Società

LaC Storie - FERITE D'AMORE, SEGNI DI LUCE

5 aprile 2026
Ore 06:07
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Società

Grisolia, la Passione vivente accende il centro storico

4 aprile 2026
Ore 11:38
Grisolia, la Passione vivente accende il centro storico
Società

A Davoli rivive l'antica tradizione della Naca

4 aprile 2026
Ore 11:37
A Davoli rivive l'antica tradizione della Naca
Società

La Processione del Venerdì Santo di Cassano Jonio

4 aprile 2026
Ore 11:36
La Processione del Venerdì Santo di Cassano Jonio

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Sentire col cuore, il Centro socioriabilitativo di Filogaso su LaC Storie

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