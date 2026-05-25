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Dal palco del Tedx Vibo le scelte che cambiano la vita

Terza edizione per il TEDx Vibo Valentia, il format internazionale ha portato sul palco del teatro comunale della città 13 testimonianze basate sul tema di quest’anno: Le scelte che cambiano la vita.

25 maggio, 2026
Tag
vibo valentia
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La Quarto Savona 15 in esposizione a Catanzaro

25 maggio 2026
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25 maggio 2026
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25 maggio 2026
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24 maggio 2026
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24 maggio 2026
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24 maggio 2026
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