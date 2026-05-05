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Diamante, due giornate oltre lo sport

A Diamante la manifestazione "Oltre lo sport", un evento che ha mostrato un nuovo modo di fare inclusione.

5 maggio, 2026
Tag
diamante · cosenza · inclusione · sport
Società

Corigliano-Rossano, confronto pubblico sulla nuova legge contro violenza

3 maggio 2026
Ore 12:15
Corigliano-Rossano, confronto pubblico sulla nuova legge contro violenza
Società

Le istituzioni al fianco di Mariacarmela Falcone

5 maggio 2026
Ore 11:45
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Società

Al via il progetto "Borgia community Hub"

5 maggio 2026
Ore 11:30
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Società

Verbicaro, il terzo raduno dei pandisti

4 maggio 2026
Ore 12:25
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Società

Bergamotto, le proprietà salutari conquistano l'Ue

4 maggio 2026
Ore 12:23
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Società

controlli alle famiglie di via savoia parla prendocasa

4 maggio 2026
Ore 10:54
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Società

A Reggio rinasce l'impianto sportivo di Arghillà

3 maggio 2026
Ore 12:15
A Reggio rinasce l'impianto sportivo di Arghillà
Società

Unical traino di restanza per gli studenti calabresi

3 maggio 2026
Ore 12:15
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Società

Vangelo e giustizia contro la 'Ndrangheta

3 maggio 2026
Ore 12:15
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Società

Crisi trasporti, incontro in Regione

3 maggio 2026
Ore 08:17
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Società

Cerchi la via

2 maggio 2026
Ore 11:30
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Società

Cetraro, la nuova caserma dei carabinieri ancora chiusa

2 maggio 2026
Ore 11:29
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Società

I salumi di Mormanno verso il riconoscimento de.co.

2 maggio 2026
Ore 11:25
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Società

Dalla creatività al rischio: come gestire Roblox

2 maggio 2026
Ore 11:22
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Società

Catanzaro, onorificenze ai nuovi maestri del lavoro

2 maggio 2026
Ore 11:20
Catanzaro, onorificenze ai nuovi maestri del lavoro
Società

Riforma della disabilità, focus a Catanzaro

1 maggio 2026
Ore 14:08
Riforma della disabilità, focus a Catanzaro
Società

Cosenza scende di nuovo in piazza per la Flotilla

1 maggio 2026
Ore 13:39
Cosenza scende di nuovo in piazza per la Flotilla
Società

diritti detenuti siglato protocollo aiga garante

30 aprile 2026
Ore 19:47
diritti detenuti siglato protocollo aiga garante
Società

Il comune di Cosenza tende la mano ai contribuenti

30 aprile 2026
Ore 18:04
Il comune di Cosenza tende la mano ai contribuenti
Società

Flotilla, arrestati attivisti che erano a Cetraro

30 aprile 2026
Ore 12:20
Flotilla, arrestati attivisti che erano a Cetraro
Società

Sorbo San Basile, riapre il Palazzetto dello sport

30 aprile 2026
Ore 12:18
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