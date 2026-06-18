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Esami di maturità, oggi la prima prova

Anche in Calabria oggi è il giorno degli esami di maturità. Ma quanti sono gli studenti interessati a una prova da forte impatto emotivo e stress?

18 giugno, 2026
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esami di maturità · scuola calabria
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Dal Pakistan a Badolato: Muneeb è cittadino italiano

18 giugno 2026
Ore 12:26
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Esami di maturità, si rinnova l'emozione degli studenti

18 giugno 2026
Ore 12:25
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18 giugno 2026
Ore 12:24
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18 giugno 2026
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18 giugno 2026
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17 giugno 2026
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17 giugno 2026
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17 giugno 2026
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17 giugno 2026
Ore 12:21
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17 giugno 2026
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17 giugno 2026
Ore 06:54
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16 giugno 2026
Ore 17:14
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16 giugno 2026
Ore 17:00
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16 giugno 2026
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16 giugno 2026
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16 giugno 2026
Ore 12:00
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16 giugno 2026
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16 giugno 2026
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16 giugno 2026
Ore 12:00
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15 giugno 2026
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15 giugno 2026
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