Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>Gemellaggio di voci tra ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Gemellaggio di voci tra Londra e Casali del Manco

Iniziativa sull'asse Calabria-Londra nel fine settimana, con il gemellaggio tra il coro polifonico di Casali del Manco e quello britannico guidato dal maestro Scott Stroman.

22 maggio, 2026
Tag
casali del manco
Società

Catanzaro si prepara al primo pride della sua storia

22 maggio 2026
Ore 11:14
Catanzaro si prepara al primo pride della sua storia
Società

Centro studi Nuccio Ordine, Greco: «Servono lavori»

22 maggio 2026
Ore 11:23
Centro studi Nuccio Ordine, Greco: «Servono lavori»
Società

San Carlo Acutis, a Reggio la mamma Antonia

22 maggio 2026
Ore 11:17
San Carlo Acutis, a Reggio la mamma Antonia
Società

Autismo, famiglie senza aiuti

22 maggio 2026
Ore 11:13
Autismo, famiglie senza aiuti
Società

LaC Storie, il custode del tempo

22 maggio 2026
Ore 07:52
LaC Storie, il custode del tempo
Società

Quale legalità contro le mafie, fra presente e futuro

21 maggio 2026
Ore 17:13
Quale legalità contro le mafie, fra presente e futuro
Società

Brunori porta la musica in oncologia al Mariano Santo

21 maggio 2026
Ore 17:11
Brunori porta la musica in oncologia al Mariano Santo
Società

L'Anmig Calabria premia gli esploratori della memoria

21 maggio 2026
Ore 17:09
L'Anmig Calabria premia gli esploratori della memoria
Società

l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch

21 maggio 2026
Ore 12:21
l Orodicalabria approda a Reggio con Xpitch
Società

Gli Ynsanya presentano il primo Ep ecco Marios Beach

21 maggio 2026
Ore 12:18
Gli Ynsanya presentano il primo Ep ecco Marios Beach
Società

Nei fiumi di Cosenza ancora i detriti del ciclone Nils

21 maggio 2026
Ore 12:08
Nei fiumi di Cosenza ancora i detriti del ciclone Nils
Società

Stop al tumore al seno, il messaggio di Rossella Nasso

21 maggio 2026
Ore 12:05
Stop al tumore al seno, il messaggio di Rossella Nasso
Società

Catanzaro sogna, una città intera in festa

21 maggio 2026
Ore 12:00
Catanzaro sogna, una città intera in festa
Società

Dalla Regione nuovi strumenti di contrasto alla povertà

20 maggio 2026
Ore 12:47
Dalla Regione nuovi strumenti di contrasto alla povertà
Società

Porte aperte alle dimore storiche della Calabria

20 maggio 2026
Ore 12:39
Porte aperte alle dimore storiche della Calabria
Società

All'Unical parte la III edizione del festival Frontiere

20 maggio 2026
Ore 12:38
All'Unical parte la III edizione del festival Frontiere
Società

Al Rendano debutta la storia di Natuzza Evolo

19 maggio 2026
Ore 20:29
Al Rendano debutta la storia di Natuzza Evolo
Società

Filippo Veltri presenta "Il brutto anatroccolo"

19 maggio 2026
Ore 11:34
Filippo Veltri presenta \"Il brutto anatroccolo\"
Società

Nel cuore di Quattromiglia il primo Festival a km 0

Al Parco Giorcelli di Quattromiglia di Rende è andata in scena la prima edizione del "4e20 Day: il Festival a Km 0". Un evento per la comunità studentesca e per la valorizzazione del made in Calabria.

19 maggio 2026
Ore 11:33
Nel cuore di Quattromiglia il primo Festival a km 0
Società

Cosenza, il racconto in musica di Mariella Nava

19 maggio 2026
Ore 11:31
Cosenza, il racconto in musica di Mariella Nava
Società

Moda Movie: trent'anni di sfilate, arte e costume

19 maggio 2026
Ore 11:29
Moda Movie: trent'anni di sfilate, arte e costume

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC storie, l'edicola di papà

LaC storie, l'edicola di papà

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video