Giovanni Gentile, a Catanzaro il libro di Campi

Una sala convegni del Complesso Monumentale San Giovanni attenta e partecipe ha accolto a Catanzaro la presentazione del libro “Una esecuzione memorabile. Giovanni Gentile, il fascismo e la memoria della guerra civile” di Alessandro Campi, ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia e direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. L’evento è stato organizzato dall’associazione Premio Carlino d’Argento nell’ambito del calendario di appuntamenti che condurranno verso la cerimonia di premiazione prevista il prossimo 21 dicembre

16 novembre, 2025
Catanzaro · Calabria · libri · presentazione libro
