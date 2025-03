Società

Gli interessi della 'ndrangheta al nord Italia

Diciassette persone sono state arrestate questa mattina nell'ambito di una operazione condotta dalla Dda di Catanzaro in coordinamento con la procura di Trento e Venezia. L'inchiesta ha permesso di ricostruire gli interessi della storica cosca di Isola Capo Rizzuto al nord

Italia e in particolare a Trento, in Veneto e in Lombardia, dove attraverso un sofisticato sistema di illeciti fiscali riusciva ad ottenere enormi profitti. Eseguito un sequestro di 25 milioni di beni