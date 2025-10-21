Social
Il Bergamotto di Reggio Calabria verso l'Igp

Prosegue il percorso di riconoscimento europeo per il Bergamotto di Reggio Calabria. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disciplinare IGP, arrivano le reazioni del Comitato promotore e della Regione. Ora la parola passa a Bruxelles.

21 ottobre, 2025
