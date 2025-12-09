Social
Il Cassano gioca in ricordo di Chiara e Antonio

A Cassano All'Ionio lo sport si fa memoria. Nell’ultima gara di campionato, la squadra locale di calcio a 5 ha giocato indossando una maglietta in ricordo di Chiara e Antonio, le due giovani vittime dell’incidente sulla Statale 106.

9 dicembre, 2025
Tag
cassano all'ionio · incidente 106
