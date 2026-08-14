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Il lavoro come arma di giustizia riparativa

Si torna a parlare di carcere e giustizia e anche d'estate l'emergenza si fa sentire. Proprio per questo il garante regionale è tornata su uno dei temi più caldi quello del lavoro come arma di reinserimento.

14 agosto, 2026
Società

Oltre la sedia a rotelle, la forza di Giancarlo e Pio

10 agosto 2026
Ore 13:27
Oltre la sedia a rotelle, la forza di Giancarlo e Pio
Società

Roccella, ovazione per Riccardo Cocciante

14 agosto 2026
Ore 12:00
Roccella, ovazione per Riccardo Cocciante
Società

Montepaone, tra bilanci e prospettive

14 agosto 2026
Ore 12:00
Montepaone, tra bilanci e prospettive
Società

Marcellinara protagonista del progetto Gov-Secap

14 agosto 2026
Ore 12:00
Marcellinara protagonista del progetto Gov-Secap
Società

Nel cuore della terra Grotte di Sant'Angelo di Cassano

13 agosto 2026
Ore 12:00
Nel cuore della terra Grotte di Sant'Angelo di Cassano
Società

Nozze d'argento per la festa dello stocco a Cittanova

13 agosto 2026
Ore 12:00
Nozze d'argento per la festa dello stocco a Cittanova
Società

Stracittadina filadelfiese, quando a vincere è il cuore

13 agosto 2026
Ore 12:00
Stracittadina filadelfiese, quando a vincere è il cuore
Società

Premio città di Squillace al presidente Floriano Noto

13 agosto 2026
Ore 12:00
Premio città di Squillace al presidente Floriano Noto
Società

Caldo record, dopo Ferragosto una tregua

12 agosto 2026
Ore 12:35
Caldo record, dopo Ferragosto una tregua
Società

Cinema e cultura protagonisti ad Acri

12 agosto 2026
Ore 12:32
Cinema e cultura protagonisti ad Acri
Società

Cassano, le eccellenze e i talenti del territorio

12 agosto 2026
Ore 12:31
Cassano, le eccellenze e i talenti del territorio
Società

Arghillà, Cannizzaro: «urge l'intervento dello Stato»

12 agosto 2026
Ore 11:22
Arghillà, Cannizzaro: «urge l'intervento dello Stato»
Società

Sibari, la notte di San Lorenzo in spiaggia

11 agosto 2026
Ore 12:00
Sibari, la notte di San Lorenzo in spiaggia
Società

Palizzi, il memorial per Lucrezia unisce i giovani

11 agosto 2026
Ore 12:00
Palizzi, il memorial per Lucrezia unisce i giovani
Società

Corigliano Rossano, negozi chiusi dalle 14 a ferragosto

11 agosto 2026
Ore 12:00
Corigliano Rossano, negozi chiusi dalle 14 a ferragosto
Società

A Palmi l'oasi dei randagi rifugio per i cani soli

11 agosto 2026
Ore 12:00
A Palmi l'oasi dei randagi rifugio per i cani soli
Società

Le origini della mafia nel libro del generale Governale

10 agosto 2026
Ore 13:28
Le origini della mafia nel libro del generale Governale
Società

Gratteri tra gli ospiti del Premio letterario Caccuri

10 agosto 2026
Ore 13:26
Gratteri tra gli ospiti del Premio letterario Caccuri
Società

Da Paludi a Dinami, modello per anziani

10 agosto 2026
Ore 13:25
Da Paludi a Dinami, modello per anziani
Società

Borghi di gusto, la seconda edizione a Civita

10 agosto 2026
Ore 10:47
Borghi di gusto, la seconda edizione a Civita
Società

Il premio Caccuri racconta le sfide del presente

10 agosto 2026
Ore 10:46
Il premio Caccuri racconta le sfide del presente

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