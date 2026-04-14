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Il libro su Chicco Occhiuto tra sociale e solidarietà

Celebrando l'unione tra impegno civile e solidarietà, organizzato dal Lions Club Castello Aragonese di Castrovillari, è stato presentato il libro di Giovanni Occhiuto "Voglio solo sentirmi meglio"

14 aprile, 2026
Tag
castrovillari
Società

La Flotilla è pronta a sbarcare a Cetraro

14 aprile 2026
Ore 13:13
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Società

Nuova 106, casa e azienda agricola distrutta

14 aprile 2026
Ore 13:09
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Società

Il silenzio dell'Arberia: lo spopolamento nel Cosentino

14 aprile 2026
Ore 13:09
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Società

Reggio lavori al centro cartella ancora criticita

14 aprile 2026
Ore 12:28
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Società

Il procuratore Camillo Falvo saluta Vibo Valentia

13 aprile 2026
Ore 18:45
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Società

Scienza, tre studenti vibonesi trionfano a Pechino

13 aprile 2026
Ore 13:28
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Società

Sport e solidarietà a Reggio con "Un goal per Grace"

13 aprile 2026
Ore 12:09
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Società

Condotte colabrodo, la tecnologia per l'agricoltura

12 aprile 2026
Ore 13:38
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Società

Paola, avvocati a confronto sui rischi dell'ia

12 aprile 2026
Ore 13:29
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Società

Al Vinitaly arriva il presidente della Regione Occhiuto

12 aprile 2026
Ore 13:27
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Società

Caulonia, al via i lavori di ripristino del lungomare

12 aprile 2026
Ore 11:11
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Società

Cassano, "L'autismo è bellezza"

12 aprile 2026
Ore 11:08
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Società

Walk of the cure, a Cosenza iniziativa di Komen Italia

12 aprile 2026
Ore 11:06
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Società

Cresce l'attesa per Una passerella per Grace

12 aprile 2026
Ore 11:04
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Società

Scuola e lavoro, al via da vibo il progetto Mirai

12 aprile 2026
Ore 10:22
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Società

global sumud flotilla per gaza a reggio due attivisti

12 aprile 2026
Ore 10:12
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Società

sold out a cosenza per il vangelo di giuda

12 aprile 2026
Ore 10:08
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Società

Aprigliano, la passione di Cristo rivive con la comunità

12 aprile 2026
Ore 09:19
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Società

Famiglie conflittuali, a Catanzaro ecco la casa di Nemo

11 aprile 2026
Ore 11:55
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Società

La misericordia che dà vita

11 aprile 2026
Ore 11:54
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Società

Da Vibo a Roma per la Run for autism

11 aprile 2026
Ore 11:50
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