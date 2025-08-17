Social
Società
Il Premio Monteleone al tecnico Francesco Calzona

A Cessaniti la prima edizione del Premio Umberto Monteleone, un evento nato con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità.

17 agosto, 2025
cessaniti · francesco calzona
Società

In forma dopo Ferragosto: i consigli dell'esperta

16 agosto 2025
Ore 10:05
Società

A Roccella tremila in marcia per il fitwalking solidale

17 agosto 2025
Ore 12:46
Società

Marina di Sibari epicentro dell'estate 2025

17 agosto 2025
Ore 12:43
Società

Boom di richieste per le pensioni per cani

17 agosto 2025
Ore 12:37
Società

Sellia marina, tra spiagge bianche e acqua cristallina

17 agosto 2025
Ore 12:35
Società

Estate negata, al Sud un bimbo su due non va in vacanza

17 agosto 2025
Ore 12:34
Società

A Filadelfia torna la Stracittadina tra sport e sociale

16 agosto 2025
Ore 13:08
Società

A Soverato spiagge più sicure grazie ai cani della Sics

16 agosto 2025
Ore 10:19
Società

Boom di presenze alla Festa nazionale dello stocco

16 agosto 2025
Ore 10:16
Società

L 'ex pornostar Luana Borgia ricorda padre Fedele

16 agosto 2025
Ore 10:04
Società

I Tartadogs arrivano anche in Calabria

16 agosto 2025
Ore 10:03
Società

L'energia della musica in riva allo Stretto

15 agosto 2025
Ore 09:36
Società

Il cocktail al bergamotto alla conquista dell'estate

15 agosto 2025
Ore 08:40
Società

Simeri Crichi tra storia cultura e bellezze naturali

15 agosto 2025
Ore 08:37
Società

Scilla accoglie la Palinuro e rende onore a De Grazia

14 agosto 2025
Ore 11:53
Società

Vibo Marina si accende con "Una notte da sogno"

14 agosto 2025
Ore 11:51
Società

Soverato, associazioni in piazza per la pace a Gaza

14 agosto 2025
Ore 11:47
Società

Reggio, ferragosto al museo non solo per i Bronzi

14 agosto 2025
Ore 05:14
Società

Padre Fedele e quel sogno mai realizzato

13 agosto 2025
Ore 19:03
Società

Università Mediterranea, cresce l'ateneo reggino

13 agosto 2025
Ore 19:00
Società

Addio a Padre Fedele, la città abbraccia il monaco

13 agosto 2025
Ore 18:59
