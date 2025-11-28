Social
Il rapporto Svimez: Calabria verso il baratro

Il rapporto Svimez disegna un futuro a tinte fosche per la Calabria. Crescono i trasferimenti di giovani laureati e calano sempre di più le nascite. La Calabria rischia un futuro di spopolamento e declino demografico entro il 2050

28 novembre, 2025
