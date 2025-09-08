"In questo locale è vietato offrire"

Social
Secondo un’antica tradizione chi si trova all'interno del bar è tenuto a offrire a chiunque degli amici o conoscenti che entrano nel locale. Per evitare di perdere i clienti alcuni baristi hanno deciso di imporre il “vietato offrire”.

8 settembre, 2025
Società

A Reggio il Premio Simpatia alle eccellenze calabresi

8 settembre 2025
Ore 12:03
A Reggio il Premio Simpatia alle eccellenze calabresi
Società

Da Milano a Marte passando per la Calabria

8 settembre 2025
Ore 11:56
Da Milano a Marte passando per la Calabria
Società

La riforma Nordio come freno agli errori giudiziari

8 settembre 2025
Ore 11:54
La riforma Nordio come freno agli errori giudiziari
Società

Palestina libera: a Reggio il presidio della Cgil

7 settembre 2025
Ore 10:37
Palestina libera: a Reggio il presidio della Cgil
Società

Reggio, a Infantino la cittadinanza onoraria

7 settembre 2025
Ore 10:30
Reggio, a Infantino la cittadinanza onoraria
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Società

Lo show di Gennaro Calabrese ad Altafiumarafest

6 settembre 2025
Ore 11:43
Lo show di Gennaro Calabrese ad Altafiumarafest
Società

Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta

6 settembre 2025
Ore 11:40
Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta
Società

In questo bar è vietato offrire

6 settembre 2025
Ore 06:17
In questo bar è vietato offrire
Società

Abate al Mesoraca in Festival tra identità e radici

5 settembre 2025
Ore 18:38
Abate al Mesoraca in Festival tra identità e radici
Società

Pentone premia il giudice costituzionale Marini

5 settembre 2025
Ore 11:52
Pentone premia il giudice costituzionale Marini
Società

Palestina libera: proseguono in Calabria manifestazioni e sit in

5 settembre 2025
Ore 11:45
Palestina libera: proseguono in Calabria manifestazioni e sit in
Società

Reggio conferirà la cittadinanza onoraria a Infantino

4 settembre 2025
Ore 19:32
Reggio conferirà la cittadinanza onoraria a Infantino
Società

A Reggio la semifinale di "Una ragazza per il cinema"

4 settembre 2025
Ore 12:00
A Reggio la semifinale di \"Una ragazza per il cinema\"
Società

Bisignano in festa per il Wine and white art festival

4 settembre 2025
Ore 11:59
Bisignano in festa per il Wine and white art festival
Società

Global Sumud Flotilla, parte anche il cosentino Fullone

4 settembre 2025
Ore 10:59
Global Sumud Flotilla, parte anche il cosentino Fullone
Società

Edilizia scolastica, allarme in Calabria

3 settembre 2025
Ore 18:49
Edilizia scolastica, allarme in Calabria
Società

Manuela, bellezza calabrese in finale a Miss Italia

3 settembre 2025
Ore 11:49
Manuela, bellezza calabrese in finale a Miss Italia
Società

Conclusa a Reggio la quarta edizione di Amaracalabria

3 settembre 2025
Ore 11:48
Conclusa a Reggio la quarta edizione di Amaracalabria
Società

Cerisano, serata inaugurale del Festival delle Serre

3 settembre 2025
Ore 11:43
Cerisano, serata inaugurale del Festival delle Serre
Società

Asilo aperto solo la mattina, scatta la protesta

2 settembre 2025
Ore 19:49
Asilo aperto solo la mattina, scatta la protesta
