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Inaugurato a Caraffa il rinnovato campo sportivo

Il campo sportivo di Caraffa è stato restituito alla cittadinanza a seguito di importanti lavori di riqualificazione strutturale. Presente alla cerimonia di inaugurazione anche il Presidente della Provincia Amedeo Mormile.

12 giugno, 2026
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caraffa
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A Rossano una giornata dedicata alle api

12 giugno 2026
Ore 11:39
A Rossano una giornata dedicata alle api
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Sante Orrico, trent'anni di Modamovie

12 giugno 2026
Ore 11:38
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Cosenza senza stadio, il Comune sospende la convenzione

12 giugno 2026
Ore 11:24
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Società

All'Istituto comprensivo di Rossano il raggio della maestra Gina

11 giugno 2026
Ore 18:30
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Locride, concluso lo Stilaro summer fest

11 giugno 2026
Ore 18:30
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Il nuovo spot del gruppo Caffo che guarda al mondo

11 giugno 2026
Ore 11:47
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Greenpeace aggiunge "Bellezza al mare" contro il ponte

11 giugno 2026
Ore 11:46
Greenpeace aggiunge \"Bellezza al mare\" contro il ponte
Società

Estate 2026: sole, mare e meteo perfetto

11 giugno 2026
Ore 11:43
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Società

"Cosenza vive", tra cultura e rigenerazione urbana

11 giugno 2026
Ore 11:41
\"Cosenza vive\", tra cultura e rigenerazione urbana
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Il Carlino, le due tesi sulla moneta di Catanzaro

11 giugno 2026
Ore 11:39
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Dinami: dona il fegato al figlio, ora è emergenza casa

11 giugno 2026
Ore 11:37
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Società

A Cessaniti un convegno su San Basilio e i Basiliani

10 giugno 2026
Ore 19:17
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Società

A Reggio il Professional Day, uno spazio per il lavoro

10 giugno 2026
Ore 19:17
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Società

I percorsi inclusivi della Boxe popolare di Cosenza

10 giugno 2026
Ore 19:16
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Società

Vigili del fuoco, anche a Cosenza una nuova caserma

10 giugno 2026
Ore 19:14
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Pizzo set mondiale dello spot di Amaro del Capo

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

All'Ic Rossano il raggio della maestra Gina

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Lucano e il modello Riace a Piazze parlanti di Borgia

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

Catanzaro, 50 mln per la nuova caserma vigili del fuoco

10 giugno 2026
Ore 12:00
Catanzaro, 50 mln per la nuova caserma vigili del fuoco
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Presentata la summer school in diritto minorile

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria

9 giugno 2026
Ore 18:30
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