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La Cena Straordinaria, a tavola vince l'altruismo

Si è tenuta con successo la terza edizione de "La Cena Straordinaria" che, a Catanzaro, ha riunito mille commensali attorno ad una stessa tavola nel segno della solidarietà.

9 settembre, 2026
Società

La Cena Straordinaria, a tavola vince l'altruismo

9 settembre 2026
Ore 12:00
La Cena Straordinaria, a tavola vince l'altruismo
Società

Condofuri, i giovani protagonisti dell estate Pro Loco

9 settembre 2026
Ore 12:00
Condofuri, i giovani protagonisti dell estate Pro Loco
Società

Il Festival Opera Sila fa il boom di presenze

9 settembre 2026
Ore 12:00
Il Festival Opera Sila fa il boom di presenze
Società

Sibaritide, bilancio positivo ma...

9 settembre 2026
Ore 11:44
Sibaritide, bilancio positivo ma...
Società

Aeroporti calabresi, agosto da record

9 settembre 2026
Ore 11:34
Aeroporti calabresi, agosto da record
Società

Nuove tecnologie, conferenza internazionale all'Unical

8 settembre 2026
Ore 19:03
Nuove tecnologie, conferenza internazionale all'Unical
Società

Conferenza IEEE all'Unical: il rettore Gianluigi Greco

8 settembre 2026
Ore 18:18
Conferenza IEEE all'Unical: il rettore Gianluigi Greco
Società

Conferenza IEEE all'Unical: il prof. Giancarlo Fortino

8 settembre 2026
Ore 18:18
Conferenza IEEE all'Unical: il prof. Giancarlo Fortino
Società

Aprigliano, in auto d'epoca per i bambini in cura

8 settembre 2026
Ore 12:18
Aprigliano, in auto d'epoca per i bambini in cura
Società

260 metri nel vuoto: sfida di Ifmich da non imitare

8 settembre 2026
Ore 12:16
260 metri nel vuoto: sfida di Ifmich da non imitare
Società

Superscience me, la notte della ricerca

8 settembre 2026
Ore 12:04
Superscience me, la notte della ricerca
Società

A Rende apertura anticipata e poi posticipata

8 settembre 2026
Ore 12:02
A Rende apertura anticipata e poi posticipata
Società

Diamante, tutto pronto per il Peperoncino Festival

7 settembre 2026
Ore 12:11
Diamante, tutto pronto per il Peperoncino Festival
Società

Caldo? Il Siciliani freme per iniziare prima le lezioni

7 settembre 2026
Ore 12:10
Caldo? Il Siciliani freme per iniziare prima le lezioni
Società

Luce nelle periferie: Vibo perde 2,4 milioni di euro

7 settembre 2026
Ore 12:04
Luce nelle periferie: Vibo perde 2,4 milioni di euro
Società

Gioia, una chiave di volta per minori e famiglie

7 settembre 2026
Ore 12:02
Gioia, una chiave di volta per minori e famiglie
Società

Corigliano Rossano, Ifmich scala una gru di 260 metri

7 settembre 2026
Ore 10:45
Corigliano Rossano, Ifmich scala una gru di 260 metri
Società

laino borgo si prepara al festival delle bande musicali

7 settembre 2026
Ore 09:36
laino borgo si prepara al festival delle bande musicali
Società

Cerisano, cala il sipario sul Festival delle Serre

6 settembre 2026
Ore 10:55
Cerisano, cala il sipario sul Festival delle Serre
Società

Cambiamento climatico, bisogna intervenire subito

6 settembre 2026
Ore 10:53
Cambiamento climatico, bisogna intervenire subito
Società

Voli RAM a Sibari: un sogno che adesso può avverarsi

6 settembre 2026
Ore 10:52
Voli RAM a Sibari: un sogno che adesso può avverarsi

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La Carcara di Caria su LaC Storie

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