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La rettrice della Cattolica in contra la Cec

Giovani e nuove opportunità di crescita. Questo il tema dell'incontro tra la conferenza episcopale calabrese e il rettore dell'università cattolica. Obiettivo è rafforzare questa sinergia per valorizzare le potenzialità degli studenti.

11 settembre, 2026
Tag
conferenza episcopale calabrese
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La Cena Straordinaria, a tavola vince l'altruismo

9 settembre 2026
Ore 12:00
La Cena Straordinaria, a tavola vince l'altruismo
Società

Natalino Stasi e il racconto delle vite lente

11 settembre 2026
Ore 19:00
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Vibo Marina, dopo otto anni riapre la scuola Presterà

11 settembre 2026
Ore 19:00
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Regione e sindacati insieme a sostegno del Welfare

11 settembre 2026
Ore 19:00
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Società

Reggio, ad Agraria la laurea in biotecnologie sostenibili

11 settembre 2026
Ore 11:52
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A Cosenza la giornata mondiale della fisioterapia

11 settembre 2026
Ore 11:50
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Aeroporto Sibaritide, delusione per assenza dei sindaci

11 settembre 2026
Ore 11:49
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Castiglione, torna il festival delle Parole sott'olio

11 settembre 2026
Ore 11:44
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Natalino Stasi e il racconto delle vite lente

11 settembre 2026
Ore 11:44
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Società

Reggio, dal 12 al 15 settembre torna Scirubetta

10 settembre 2026
Ore 19:00
Reggio, dal 12 al 15 settembre torna Scirubetta
Società

Dinami, la strada è chiusa ma Google Maps non lo sa

10 settembre 2026
Ore 19:00
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Società

Prima campanella? Il caldo spaventa anche i sindaci

10 settembre 2026
Ore 12:33
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Società

Presentata a Lamezia la nuova stagione di Ama Calabria

10 settembre 2026
Ore 12:31
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Società

Rende, suona la prima campanella al Gioacchino da Fiore

10 settembre 2026
Ore 12:29
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Società

Diamante, l'edizione 2026 del Peperoncino Festival

10 settembre 2026
Ore 12:00
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Società

Focus sui sistemi di fortificazione della Magna Graecia

10 settembre 2026
Ore 11:57
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Società

Vibo, lavori in corso: per le scuole sarà il caos

9 settembre 2026
Ore 18:30
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Società

Il gran caldo, a Catanzaro si esce prima da scuola

9 settembre 2026
Ore 18:20
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Società

Condofuri, i giovani protagonisti dell estate Pro Loco

9 settembre 2026
Ore 12:00
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Società

Il Festival Opera Sila fa il boom di presenze

9 settembre 2026
Ore 12:00
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Sibaritide, bilancio positivo ma...

9 settembre 2026
Ore 11:44
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