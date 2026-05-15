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LAC e Google insieme per una due giorni sull'IA

Google sceglie il network LAC per portare l’intelligenza artificiale in Calabria: due giorni di formazione interna e pubblica, tra Vibo Valentia e l’Unical per illustrare le frontiere del futuro nel campo dell’informazione.

15 maggio, 2026
Tag
lac network · formazione
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Castrovillari, l'arte in ospedale per celebrare la vita

14 maggio 2026
Ore 12:07
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Maduli: «Siamo orgogliosi di avere Google News qui»

15 maggio 2026
Ore 17:57
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15 maggio 2026
Ore 11:58
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Villa, presentata la Festa della luce 2026

15 maggio 2026
Ore 11:55
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15 maggio 2026
Ore 11:53
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Arghilla Vaccaro faticoso far rispettare le regole

15 maggio 2026
Ore 09:45
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Viaggio sull'ex Ss110 chiusa da quasi otto anni

14 maggio 2026
Ore 20:47
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14 maggio 2026
Ore 19:54
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Un robot sul palco, all'Unical l'IA diventa musica

14 maggio 2026
Ore 19:00
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14 maggio 2026
Ore 19:00
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Domenico Gaetani, l'artista del modellismo di monumenti

14 maggio 2026
Ore 19:00
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14 maggio 2026
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Corigliano Rossano, la lanaterapia scalda il reparto oncologico

14 maggio 2026
Ore 11:51
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13 maggio 2026
Ore 17:53
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13 maggio 2026
Ore 16:04
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13 maggio 2026
Ore 12:30
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13 maggio 2026
Ore 12:30
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13 maggio 2026
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Catanzaro, grande partecipazione per il Giro d'Italia

13 maggio 2026
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12 maggio 2026
Ore 19:00
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Soverato, cala il sipario su Euro Soul Festival 2026

12 maggio 2026
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