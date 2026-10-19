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L'ulivo di Tortora, via al progetto "Coltivare sé"

Al centro di accoglienza l'Ulivo di Tortora ha preso il via il progetto "Coltivare sé" per il reinserimento lavorativo degli ospiti. Il progetto è stato finanziato da Unicredit.

19 ottobre, 2026
Società

Patty's Way, il "cosenglish" che conquista il web

17 ottobre 2026
Ore 11:32
Patty's Way, il \"cosenglish\" che conquista il web
Società

Emozione e tradizione alla regata del Mediterraneo

19 ottobre 2026
Ore 12:52
Emozione e tradizione alla regata del Mediterraneo
Società

A Reggio il cardinale Bagnasco incontra gli studenti

19 ottobre 2026
Ore 12:50
A Reggio il cardinale Bagnasco incontra gli studenti
Società

Nel centro di Vibo la decima edizione di Vicoli Divini

19 ottobre 2026
Ore 12:50
Nel centro di Vibo la decima edizione di Vicoli Divini
Società

LaC TV inaugura una stagione di novità

19 ottobre 2026
Ore 12:50
LaC TV inaugura una stagione di novità
Società

Coltiviamo l Italia a Cosenza l iniziativa di FDI

18 ottobre 2026
Ore 12:39
Coltiviamo l Italia a Cosenza l iniziativa di FDI
Società

Borgia insignita del titolo onorifico di città

18 ottobre 2026
Ore 11:48
Borgia insignita del titolo onorifico di città
Società

L'ulivo di Tortora, via al progetto "Coltivare sé"

18 ottobre 2026
Ore 11:41
L'ulivo di Tortora, via al progetto \"Coltivare sé\"
Società

Mattia Nigro, dall’America a Roseto Capo Spulico per le sue rose

18 ottobre 2026
Ore 04:59
Mattia Nigro, dall’America a Roseto Capo Spulico per le sue rose
Società

"Rendi la tua vita a Dio"

17 ottobre 2026
Ore 11:31
\"Rendi la tua vita a Dio\"
Società

Mobilità inclusiva, nuovi mezzi nel Cosentino

17 ottobre 2026
Ore 11:26
Mobilità inclusiva, nuovi mezzi nel Cosentino
Società

Il dramma di nonna Raffaella sfollata dopo il maltempo

16 ottobre 2026
Ore 18:24
Il dramma di nonna Raffaella sfollata dopo il maltempo
Società

Anche Tropea trionfa al TTG di Rimini

16 ottobre 2026
Ore 18:21
Anche Tropea trionfa al TTG di Rimini
Società

Scuola e carovita, studenti in piazza in Calabria

16 ottobre 2026
Ore 17:55
Scuola e carovita, studenti in piazza in Calabria
Società

Rende, inaugurato l'Oktoberfest Calabria

16 ottobre 2026
Ore 12:00
Rende, inaugurato l'Oktoberfest Calabria
Società

Emozioni e tradizione alla regata del Mediterraneo

16 ottobre 2026
Ore 12:00
Emozioni e tradizione alla regata del Mediterraneo
Società

La Calabria in vetrina al TTG di Rimini

15 ottobre 2026
Ore 19:00
La Calabria in vetrina al TTG di Rimini
Società

Catanzaro, l'isola pedonale ospita "Carpe Wine"

15 ottobre 2026
Ore 19:00
Catanzaro, l'isola pedonale ospita \"Carpe Wine\"
Società

Settimana viva cosa fare quando il cuore si ferma

15 ottobre 2026
Ore 12:41
Settimana viva cosa fare quando il cuore si ferma
Società

Trasparenza, la Provincia di Vibo nel mirino delll'Anac

15 ottobre 2026
Ore 11:21
Trasparenza, la Provincia di Vibo nel mirino delll'Anac
Società

Davide Dormino, al Mabos con l'opera Sovvertito

15 ottobre 2026
Ore 11:20
Davide Dormino, al Mabos con l'opera Sovvertito

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La Carcara di Caria su LaC Storie

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