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Mediterranea sempre più città universitaria

Inaugurata la nuova viabilità che dal viale della Libertà conduce ai plessi di Ingegneria e Agraria della Mediterranea di Reggio Calabria. Così l'ateneo diventa sempre più accessibile e inclusivo.

29 luglio, 2026
Società

Meravigliosa Calabria, il nuovo format del network LaC

28 luglio 2026
Ore 11:41
Meravigliosa Calabria, il nuovo format del network LaC
Società

Arena dei Cedri, cominciato il conto alla rovescia

29 luglio 2026
Ore 12:14
Arena dei Cedri, cominciato il conto alla rovescia
Società

Traversata dello Stretto, presentata la 62° edizione

28 luglio 2026
Ore 19:00
Traversata dello Stretto, presentata la 62° edizione
Società

Il Premio Stesicoro alla gioiese Carla Morogallo

28 luglio 2026
Ore 11:38
Il Premio Stesicoro alla gioiese Carla Morogallo
Società

Locride, la Diocesi abbraccia il suo nuovo Vescovo

27 luglio 2026
Ore 18:30
Locride, la Diocesi abbraccia il suo nuovo Vescovo
Società

Cani da salvataggio in azione con la guardia costiera: le immagini delle esercitazioni

27 luglio 2026
Ore 13:09
Cani da salvataggio in azione con la guardia costiera: le immagini delle esercitazioni
Società

aiello divino gusto e cultura tra le vie del borgo

27 luglio 2026
Ore 11:01
aiello divino gusto e cultura tra le vie del borgo
Società

Vibo, Gal e Distretto del cibo uniscono le forze

27 luglio 2026
Ore 09:16
Vibo, Gal e Distretto del cibo uniscono le forze
Società

Dall'Olanda Hannie e Alfred scelgono la Calabria

26 luglio 2026
Ore 12:00
Dall'Olanda Hannie e Alfred scelgono la Calabria
Società

Locri Epizefiri, ripartono gli scavi dell'UniTo

26 luglio 2026
Ore 12:00
Locri Epizefiri, ripartono gli scavi dell'UniTo
Società

Zimbalatti: Censis certifica crescita Mediterranea

25 luglio 2026
Ore 11:25
Zimbalatti: Censis certifica crescita Mediterranea
Società

Cittanova, presentata la nuova stagione teatrale

25 luglio 2026
Ore 10:51
Cittanova, presentata la nuova stagione teatrale
Società

Frate umile: il tesoro e la perla

25 luglio 2026
Ore 10:50
Frate umile: il tesoro e la perla
Società

Strada dissestata, rimpallo di competenze

25 luglio 2026
Ore 10:49
Strada dissestata, rimpallo di competenze
Società

Agosto quasi come Natale: il Frecciarossa costa 70 euro

25 luglio 2026
Ore 10:42
Agosto quasi come Natale: il Frecciarossa costa 70 euro
Società

A Martirano Lombardo arriva il Minamo festival

24 luglio 2026
Ore 12:42
A Martirano Lombardo arriva il Minamo festival
Società

Stop al tabagismo: Ctisina rimborsabile dal Ssn

24 luglio 2026
Ore 12:35
Stop al tabagismo: Ctisina rimborsabile dal Ssn
Società

Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente

24 luglio 2026
Ore 12:34
Sacal, Luciano Vigna è il nuovo presidente
Società

Campagna amica per la salute passa anche dal Morelli

24 luglio 2026
Ore 12:22
Campagna amica per la salute passa anche dal Morelli
Società

Reggio, Bergafest giunge alla XXVI edizione

24 luglio 2026
Ore 12:21
Reggio, Bergafest giunge alla XXVI edizione
Società

Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro

23 luglio 2026
Ore 18:41
Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro

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Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

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L'arte di Enzo Palazzo nei vicoli di Cassano

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