Nautico di Pizzo, al via il nuovo anno scolastico

C’è anche chi ha anticipato l’inizio dell’anno scolastico, ad esempio l’istituto nautico di Pizzo: un vero e proprio punto di riferimento per tutta la regione Calabria per l’avviamento alle professioni marittime.

15 settembre, 2025
Società

Rileggere la storia per i bimbi di Gaza.

15 settembre 2025
Ore 18:18
Società

Gusto e solidarietà: a Reggio Scirubetta per Casapaese

15 settembre 2025
Ore 12:33
Società

All'Unical primo incontro regionale dei comitati proPal

15 settembre 2025
Ore 12:28
Società

Un bambino su cinque è sovrappeso, superati i sottopeso

15 settembre 2025
Ore 12:24
Società

Tremila droni illuminano San Pietro per il concerto "Grace for the world"

14 settembre 2025
Ore 16:58
Società

Reggio abbraccia la sua Patrona

14 settembre 2025
Ore 12:14
Società

Il sogno di Andrea, un ecografo all ospedale di Praia

14 settembre 2025
Ore 12:02
Società

Oltre la diagnosi, la storia di Raffaele in un libro

14 settembre 2025
Ore 11:56
Società

A Soverato si accende la magia con la Festa dei colori

14 settembre 2025
Ore 11:53
Società

Scirubetta, inaugurato a Reggio il villaggio del gelato

14 settembre 2025
Ore 11:45
Società

Mondo sull'orlo del baratro ma la politica guarda altrove

14 settembre 2025
Ore 10:04
Società

Da Fiumefreddo la ricetta per combattere il cancro

13 settembre 2025
Ore 12:15
Società

Scuola, conto alla rovescia per la prima campanella

13 settembre 2025
Ore 12:11
Società

Belmonte Calabro, dipendenti comunali in sciopero

12 settembre 2025
Ore 20:38
Società

Montagna di Corigliano Rossano patrimonio dimenticato

12 settembre 2025
Ore 20:29
Società

Ucciso nel 1990, Bovalino ricorda il brigadiere Marino

12 settembre 2025
Ore 20:25
Società

Catanzaro, il saluto del Comandante provinciale dei Carabinieri

12 settembre 2025
Ore 11:49
Società

Malattie infettive, a Catanzaro la prima summer school

12 settembre 2025
Ore 11:46
Società

Scuola allievi Carabinieri, nuovo comandante a Reggio

12 settembre 2025
Ore 11:37
Società

Unical, inaugurato il 54esimo anno accademico

12 settembre 2025
Ore 11:33
Società

Al via il settembre rendese nel segno della cultura

11 settembre 2025
Ore 20:03
