Paolo Marincolo, danzatore di Rossano sul web

Raccontiamo la storia di Paolo Marincolo, che dal cuore di Rossano ai social con la sua danza ha conquistato milioni di utenti fino ad arrivare fino alla semifinale del programma Disney + “Italia's got Talent”.

30 settembre, 2025
danza · italia's got talent · rossano
