Società

Piazza Municipio a Vibo, il restyling non convince tutti

A Vibo Valentia è in dirittura d’arrivo la completa riapertura di Piazza Martiri d’Ungheria, meglio nota come Piazza Municipio: principale luogo d’incontro della città. Ma i lavori di riqualificazione che l’hanno interessata non convincono del tutto i cittadini