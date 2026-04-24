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Pizzo, il polo sportivo inaugurato ma mai aperto

A Pizzo, il nuovo polo sportivo “Marinella”, inaugurato tra entusiasmo e promesse dopo quarant’anni di attesa, è ancora inutilizzabile. A oltre sei mesi dal taglio del nastro, i cancelli restano chiusi e cresce la rabbia dei residenti.

24 aprile, 2026
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pizzo · vibo valentia
Società

Avvelenamenti seriali, a Spilinga è strage di gatti

Stefano Mandarano
23 aprile 2026
Ore 12:21
Avvelenamenti seriali, a Spilinga è strage di gatti
Società

Terre dei tre borghi, il progetto entra nel vivo

23 aprile 2026
Ore 18:02
Terre dei tre borghi, il progetto entra nel vivo
Società

Liceo allagato a Locri, oggi studenti in piazza

23 aprile 2026
Ore 17:49
Liceo allagato a Locri, oggi studenti in piazza
Società

Nel Cosentino riapre Parco del cavallo, stop per Casa bianca

23 aprile 2026
Ore 12:29
Nel Cosentino riapre Parco del cavallo, stop per Casa bianca
Società

LaC sempre più modello per le nuove generazioni

23 aprile 2026
Ore 12:18
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Società

Belvedere. torna il premio internazionale San Valentino

23 aprile 2026
Ore 12:14
Belvedere. torna il premio internazionale San Valentino
Società

A Reggio Calabria la cerimonia del San Giorgio d'oro

23 aprile 2026
Ore 12:13
A Reggio Calabria la cerimonia del San Giorgio d'oro
Società

All'Unical arriva la storia di Salvatore Cortese

22 aprile 2026
Ore 18:30
All'Unical arriva la storia di Salvatore Cortese
Società

Il ricordo di Mancini nell'anniversario della nascita

22 aprile 2026
Ore 18:30
Il ricordo di Mancini nell'anniversario della nascita
Società

Cartabia in Calabria centro di mediazione riparativa

22 aprile 2026
Ore 16:47
Cartabia in Calabria centro di mediazione riparativa
Società

Cosenza, i carabinieri custodi della Terra

22 aprile 2026
Ore 12:58
Cosenza, i carabinieri custodi della Terra
Società

Donne, violenza e disabilità: a Reggio al via "Forma D"

22 aprile 2026
Ore 12:51
Donne, violenza e disabilità: a Reggio al via \"Forma D\"
Società

Caporalato a Camigliatello, crolla l'inchiesta

21 aprile 2026
Ore 18:55
Caporalato a Camigliatello, crolla l'inchiesta
Società

Dispositivi digitali, le insidie dietro le opportunita

21 aprile 2026
Ore 18:55
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Società

Mirai Job Game, studenti di Catanzaro al politeama

21 aprile 2026
Ore 18:53
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Società

Catanzaro, nuovo spazio multifunzionale per i giovani

21 aprile 2026
Ore 11:45
Catanzaro, nuovo spazio multifunzionale per i giovani
Società

Parco urbano di Vibo, gli interventi dopo le polemiche

21 aprile 2026
Ore 11:44
Parco urbano di Vibo, gli interventi dopo le polemiche
Società

Luiza Brunet all'inaugurazione di "Acquarela"

21 aprile 2026
Ore 11:43
Luiza Brunet all'inaugurazione di \"Acquarela\"
Società

La passerella per Grace celebra il coraggio delle donne

21 aprile 2026
Ore 11:41
La passerella per Grace celebra il coraggio delle donne
Società

All'Unical arrivano i membri della Flotilla

21 aprile 2026
Ore 11:37
All'Unical arrivano i membri della Flotilla
Società

Il valore delle donne protagonista con "Parole femmine"

21 aprile 2026
Ore 11:33
Il valore delle donne protagonista con \"Parole femmine\"

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