Ponte sullo Stretto, Ciucci svela cronoprogramma e costi
Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, è tornato a Reggio Calabria, per fare il punto sulla grande opera del Ponte. Ai nostri microfoni ha offerto uno spaccato sui passi futuri del progetto, che, dopo l’approvazione del Cipess, attende ora la determinazione della Corte dei Conti prima di passare alla fase operativa
