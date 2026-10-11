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Praia, via al progetto "C'entro anch'io"

Adottare un centro per persone con disabilità per garantire la continuità e i servizi anche quando la storica fondatrice e direttrice andrà in pensione.  l'iniziativa che riguarda il centro "Teniamoci per mano" di Praia a Mare.

11 ottobre, 2026
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praia a mare
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Fuscaldo, inaugurato il primo pet therapy del cosentino

6 ottobre 2026
Ore 12:15
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11 ottobre 2026
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11 ottobre 2026
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10 ottobre 2026
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10 ottobre 2026
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10 ottobre 2026
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10 ottobre 2026
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10 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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9 ottobre 2026
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8 ottobre 2026
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8 ottobre 2026
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