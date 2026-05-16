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Pretendiamo legalità, il premio della Polizia di Stato

Al Teatro Rendano di Cosenza si è svolto l'appuntamento conclusivo del progetto Pretendiamo Legalità, promosso dalla polizia di stato e rivolto alle scuole.

16 maggio, 2026
Tag
teatro rendano · polizia di stato · legalita
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Castrovillari, l'arte in ospedale per celebrare la vita

14 maggio 2026
Ore 12:07
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Società

Ora le mie braccia siete voi

16 maggio 2026
Ore 12:10
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Chef Hedò, cucina tra tradizione e sperimentazione

16 maggio 2026
Ore 12:09
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Cruciata (GNI): "L'IA dà nuova linfa al giornalismo"

16 maggio 2026
Ore 12:05
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Società

il piano spiaggia riaccende le polemiche sul porto

15 maggio 2026
Ore 20:31
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Società

Maduli: «Siamo orgogliosi di avere Google News qui»

15 maggio 2026
Ore 17:57
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LAC e Google insieme per una due giorni sull'IA

15 maggio 2026
Ore 17:54
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Società

Modello Riace: dalla genesi alla caduta, alla rinascita

15 maggio 2026
Ore 11:58
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Società

Villa, presentata la Festa della luce 2026

15 maggio 2026
Ore 11:55
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Società

Borrelli e Curcio rilanciano Melillo su intercettazioni

15 maggio 2026
Ore 11:53
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Società

Arghilla Vaccaro faticoso far rispettare le regole

15 maggio 2026
Ore 09:45
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Viaggio sull'ex Ss110 chiusa da quasi otto anni

14 maggio 2026
Ore 20:47
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Robot e uomo sul palco, intervista al prof. Unical Giancarlo Fortino

14 maggio 2026
Ore 19:54
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Società

Dalla Gjitonia arbereshe al silenzio dei vicoli

14 maggio 2026
Ore 19:00
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Società

Domenico Gaetani, l'artista del modellismo di monumenti

14 maggio 2026
Ore 19:00
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Società

Un robot sul palco, all'Unical l'IA diventa musica

14 maggio 2026
Ore 19:00
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Società

Cassano Jonio, nasce la proloco Cossa Enotria

14 maggio 2026
Ore 12:01
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Società

Corigliano Rossano, la lanaterapia scalda il reparto oncologico

14 maggio 2026
Ore 11:51
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Società

Google News Initiative seleziona LaC per il Growth Lab

13 maggio 2026
Ore 17:53
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ponte sullo stretto nuovo rush al via entro il 2026

13 maggio 2026
Ore 16:04
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La Calabria straordinaria al Tuttofood

13 maggio 2026
Ore 12:30
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