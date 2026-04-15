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Reddito di merito, siglata intesa tra Regione e atenei

Firmato il protocollo d’Intesa tra la Regione e le università calabresi per l’attuazione del reddito di merito, annunciato nei giorni scorsi dal presidente Occhiuto.

15 aprile, 2026
Società

La Flotilla è pronta a sbarcare a Cetraro

14 aprile 2026
Ore 13:13
La Flotilla è pronta a sbarcare a Cetraro
Società

Il primo torneo di Sitting Volley in Calabria

15 aprile 2026
Ore 19:09
Il primo torneo di Sitting Volley in Calabria
Società

Cosenza, Caruso al fianco dei tifosi contro Guarascio

15 aprile 2026
Ore 19:06
Cosenza, Caruso al fianco dei tifosi contro Guarascio
Società

Gaza, la flottilla arriva al porto di Cetraro

15 aprile 2026
Ore 18:54
Gaza, la flottilla arriva al porto di Cetraro
Società

La Flotilla a Cetraro

15 aprile 2026
Ore 12:51
La Flotilla a Cetraro
Società

"Amali", il progetto per aiutare i bambini del Mali

15 aprile 2026
Ore 11:20
\"Amali\", il progetto per aiutare i bambini del Mali
Società

Cosenza, firmato protocollo di contrasto alla povertà

15 aprile 2026
Ore 11:17
Cosenza, firmato protocollo di contrasto alla povertà
Società

Il Rotary Club Catanzaro celebra 75 anni di storia

14 aprile 2026
Ore 18:07
Il Rotary Club Catanzaro celebra 75 anni di storia
Società

Nuova 106, casa e azienda agricola distrutta

14 aprile 2026
Ore 13:09
Nuova 106, casa e azienda agricola distrutta
Società

Il silenzio dell'Arberia: lo spopolamento nel Cosentino

14 aprile 2026
Ore 13:09
Il silenzio dell'Arberia: lo spopolamento nel Cosentino
Società

Il libro su Chicco Occhiuto tra sociale e solidarietà

14 aprile 2026
Ore 13:06
Il libro su Chicco Occhiuto tra sociale e solidarietà
Società

Reggio, lavori al centro Cartella: ancora criticità

14 aprile 2026
Ore 12:28
Reggio, lavori al centro Cartella: ancora criticità
Società

Il procuratore Camillo Falvo saluta Vibo Valentia

13 aprile 2026
Ore 18:45
Il procuratore Camillo Falvo saluta Vibo Valentia
Società

Scienza, tre studenti vibonesi trionfano a Pechino

13 aprile 2026
Ore 13:28
Scienza, tre studenti vibonesi trionfano a Pechino
Società

Sport e solidarietà a Reggio con "Un goal per Grace"

13 aprile 2026
Ore 12:09
Sport e solidarietà a Reggio con \"Un goal per Grace\"
Società

Condotte colabrodo, la tecnologia per l'agricoltura

12 aprile 2026
Ore 13:38
Condotte colabrodo, la tecnologia per l'agricoltura
Società

Paola, avvocati a confronto sui rischi dell'ia

12 aprile 2026
Ore 13:29
Paola, avvocati a confronto sui rischi dell'ia
Società

Al Vinitaly arriva il presidente della Regione Occhiuto

12 aprile 2026
Ore 13:27
Al Vinitaly arriva il presidente della Regione Occhiuto
Società

Caulonia, al via i lavori di ripristino del lungomare

12 aprile 2026
Ore 11:11
Caulonia, al via i lavori di ripristino del lungomare
Società

Cassano, "L'autismo è bellezza"

12 aprile 2026
Ore 11:08
Cassano, \"L'autismo è bellezza\"
Società

Walk of the cure, a Cosenza iniziativa di Komen Italia

12 aprile 2026
Ore 11:06
Walk of the cure, a Cosenza iniziativa di Komen Italia

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LaC Storie - FERITE D'AMORE, SEGNI DI LUCE

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