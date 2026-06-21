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"Sangue del mio sangue", a Reggio la campagna Avis

Al via la campagna estiva dell’Avis provinciale OdV di Reggio “Sangue del mio sangue” per sollecitare chi parte e chi torna per le vacanze a compiere il gesto della donazione.

21 giugno, 2026
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avis · reggio calabria · donazione sangue
Società

Terra madre, Tropea invasa di stand e turisti

21 giugno 2026
Ore 12:00
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Società

Lamezia, un musical tra storia e archeologia

21 giugno 2026
Ore 12:00
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21 giugno 2026
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21 giugno 2026
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Legalità, pool di esperti a disposizione dei cittadini

20 giugno 2026
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20 giugno 2026
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20 giugno 2026
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Da Tropea parte Anteprima Terra madre

20 giugno 2026
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20 giugno 2026
Ore 11:35
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La catechesi di Frate Umile: non abbiate paura

20 giugno 2026
Ore 11:30
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Tra faide e memoria, Il tempo del male di gioffrè

20 giugno 2026
Ore 11:28
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Società

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20 giugno 2026
Ore 11:22
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20 giugno 2026
Ore 10:19
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19 giugno 2026
Ore 18:29
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19 giugno 2026
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19 giugno 2026
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18 giugno 2026
Ore 18:50
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18 giugno 2026
Ore 18:45
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18 giugno 2026
Ore 18:41
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Jonadi, il centro Il Dono inaugura la cucina inclusiva

18 giugno 2026
Ore 18:40
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Dal Pakistan a Badolato: Muneeb è cittadino italiano

18 giugno 2026
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