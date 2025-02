Società

Sanremo, Brunori Sas e il giallo del televoto

Un terzo posto che per la Calabria è già storia, quello conquistato da Brunori Sas all'ultimo festival di Sanremo. Ma il giallo del televoto resta come un'ombra sull'esito finale che ha visto trionfare il giovane Olly. Numerosi i problemi registrati al televoto in una fase finale che aveva visto il cantante calabrese al top della classifica.