Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>Sant'Andrea Apostolo del...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio celebra la beata Samà

Come ogni anno, la comunità di S. Andrea Apostolo dello Ionio si è riunita per celebrare Mariantonia Samà, la prima beata della diocesi di Catanzaro Squillace, a 73 anni dalla sua morte.

2 giugno, 2026
Tag
sant andrea apostolo
Società

Fabiana, tredici anni dopo il dolore resta

26 maggio 2026
Ore 11:40
Fabiana, tredici anni dopo il dolore resta
Società

Pizzo, turisti affascinati dalla chiesa di Piedigrotta

2 giugno 2026
Ore 14:59
Pizzo, turisti affascinati dalla chiesa di Piedigrotta
Società

Festa della Repubblica, le celebrazioni a Catanzaro

2 giugno 2026
Ore 14:47
Festa della Repubblica, le celebrazioni a Catanzaro
Società

Aeroporto dello Stretto, al via la tratta Reggio-Parma

2 giugno 2026
Ore 14:44
Aeroporto dello Stretto, al via la tratta Reggio-Parma
Società

2 giugno 1946 a reggio la memoria dei documenti

2 giugno 2026
Ore 12:22
2 giugno 1946 a reggio la memoria dei documenti
Società

Prima sede in Calabria della Lega del Filo d'oro

1 giugno 2026
Ore 19:00
Prima sede in Calabria della Lega del Filo d'oro
Società

Amantea, parte la scuola per attivisti dedicata a Fofi

1 giugno 2026
Ore 19:00
Amantea, parte la scuola per attivisti dedicata a Fofi
Società

Il lungomare di Zambrone si rifa il look

1 giugno 2026
Ore 16:33
Il lungomare di Zambrone si rifa il look
Società

Cosenza, incontro su privacy e digitale

1 giugno 2026
Ore 12:38
Cosenza, incontro su privacy e digitale
Società

A Soverato la "Villa comunale Falcone e Borsellino"

1 giugno 2026
Ore 12:29
A Soverato la \"Villa comunale Falcone e Borsellino\"
Società

Chiusura da record per il Villaggio Sud Agrifest

1 giugno 2026
Ore 12:27
Chiusura da record per il Villaggio Sud Agrifest
Società

Reggio, ragazzi in aula per Fabiana Luzzi

31 maggio 2026
Ore 11:39
Reggio, ragazzi in aula per Fabiana Luzzi
Società

Mare senza barriere, a Reggio il primo pontile per tutti

31 maggio 2026
Ore 11:36
Mare senza barriere, a Reggio il primo pontile per tutti
Società

Artigiano in fiera, le bellezze della Calabria a Milano

31 maggio 2026
Ore 11:34
Artigiano in fiera, le bellezze della Calabria a Milano
Società

Villaggio Sud Agrifest, prosegue con successo l'evento

31 maggio 2026
Ore 11:32
Villaggio Sud Agrifest, prosegue con successo l'evento
Società

mare senza barriere a reggio il primo pontile per tutti

31 maggio 2026
Ore 08:38
mare senza barriere a reggio il primo pontile per tutti
Società

LaC Storie PROMO SOCIAL L'ARCHITETTO DELLA MEMORIA

31 maggio 2026
Ore 05:10
LaC Storie PROMO SOCIAL L'ARCHITETTO DELLA MEMORIA
Società

La catechesi di Frate Umile: vivi in relazione

30 maggio 2026
Ore 14:02
La catechesi di Frate Umile: vivi in relazione
Società

Reggio, si avvia alla conclusione il progetto Civitas

30 maggio 2026
Ore 13:58
Reggio, si avvia alla conclusione il progetto Civitas
Società

«Stop a traffico armi nei nostri porti»: sit in a Gioia

30 maggio 2026
Ore 13:42
«Stop a traffico armi nei nostri porti»: sit in a Gioia
Società

Al porto di Vibo marina investimenti per 90 milioni

30 maggio 2026
Ore 13:41
Al porto di Vibo marina investimenti per 90 milioni

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie, il custode del tempo

LaC Storie, il custode del tempo

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video