Scalea, voci di speranza contro la violenza

L'associazione "Ilaria Sollazzo" ha organizzato un evento nella sala polifunzionale di Scalea per riflettere sulla violenza di genere attraverso l'arte

5 dicembre, 2025
Scalea · violenza di genere
