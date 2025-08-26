Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>Scuola, stangata libri e...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società
Scuola, stangata libri e corredo: come difendersi dai rincari

Rischio salasso per la spesa scolastica delle famiglie italiane. Pezzi griffati e libri ristampati senza necessità alzano i costi anche stavolta. Ma in Calabria ci si può ancora difendere.

26 agosto, 2025
Tag
Scuola · caro libri
Società

Il Color Fest 2025 fa volare Lamezia Terme

25 agosto 2025
Ore 18:36
Il Color Fest 2025 fa volare Lamezia Terme
Società

Africo, successo per Gente in Aspromonte

26 agosto 2025
Ore 12:30
Africo, successo per Gente in Aspromonte
Società

A San Lucido i flash della regione nel Fotografia Calabria Festival

26 agosto 2025
Ore 12:26
A San Lucido i flash della regione nel Fotografia Calabria Festival
Società

Cassano, rinasce un tesoro: le Grotte di Sant'Angelo

26 agosto 2025
Ore 12:21
Cassano, rinasce un tesoro: le Grotte di Sant'Angelo
Società

Vittorio J. Greco infiamma Guitaromanìe

26 agosto 2025
Ore 12:08
Vittorio J. Greco infiamma Guitaromanìe
Società

Vibo, Villa Gagliardi tra riapertura e critiche

25 agosto 2025
Ore 18:39
Vibo, Villa Gagliardi tra riapertura e critiche
Società

Diciotto orfani di guerra ucraini accolti a Villa San Giovanni

25 agosto 2025
Ore 12:37
Diciotto orfani di guerra ucraini accolti a Villa San Giovanni
Società

Lavoro e inclusione, la testimonianza di Annarita

25 agosto 2025
Ore 12:00
Lavoro e inclusione, la testimonianza di Annarita
Società

Grisolia, festa grande per il bicentenario di San Rocco

25 agosto 2025
Ore 11:57
Grisolia, festa grande per il bicentenario di San Rocco
Società

Corigliano Rossano, turismo tra luci e ombre

25 agosto 2025
Ore 11:49
Corigliano Rossano, turismo tra luci e ombre
Società

Calabria in versi, premiati i vincitori del concorso

25 agosto 2025
Ore 11:46
Calabria in versi, premiati i vincitori del concorso
Società

Il Color Fest 2025 fa volare Lamezia Terme

24 agosto 2025
Ore 15:56
Il Color Fest 2025 fa volare Lamezia Terme
Società

"Una notte da sogno" accende l'estate di Vibo Marina

24 agosto 2025
Ore 15:53
\"Una notte da sogno\" accende l'estate di Vibo Marina
Società

Botulino, dimessi tutti i 28 pazienti dell'Annunziata

24 agosto 2025
Ore 15:50
Botulino, dimessi tutti i 28 pazienti dell'Annunziata
Società

Al museo di Reggio Calabria il mosaico guarna

24 agosto 2025
Ore 15:49
Al museo di Reggio Calabria il mosaico guarna
Società

Costa Ionica, una dissonanza tra dati e realtà locale

24 agosto 2025
Ore 15:47
Costa Ionica, una dissonanza tra dati e realtà locale
Società

Dalla Calabria la solidarietà per i bambini d'Africa

24 agosto 2025
Ore 15:44
Dalla Calabria la solidarietà per i bambini d'Africa
Società

Tiriolo, con Bacchanalia gli onori al dio del vino

24 agosto 2025
Ore 15:43
Tiriolo, con Bacchanalia gli onori al dio del vino
Società

Umg, importante scoperta contro i superbatteri

24 agosto 2025
Ore 15:41
Umg, importante scoperta contro i superbatteri
Società

In Calabria è boom di multe stradali

24 agosto 2025
Ore 15:36
In Calabria è boom di multe stradali
Società

Settima edizione del Premio Laghi di Sibari

23 agosto 2025
Ore 12:14
Settima edizione del Premio Laghi di Sibari
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Arbëria News

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione