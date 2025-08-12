Social
Successo per il Serra comics di Serra San Bruno

Non ha deluso le aspettative la seconda edizione del Serra Comics che per due giornate ha attirato nelle Serre Vibonesi appassionati di fumetti, manga e creatività con ospiti di fama nazionale.

12 agosto, 2025
serra comics · serra san bruno
