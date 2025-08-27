Social
Tutto pronto per il premio San Francesco di Paola

Il prossimo 30 agosto, al santuario di Paola, prenderà il via la prima edizione della kermesse "Sotto il cielo di Frate Francesco - Premio San Francesco di Paola".

27 agosto, 2025
Paola · santuario di paola · premio
Società

Vittorio J. Greco infiamma Guitaromanìe

26 agosto 2025
Ore 12:08
Società

"Accendiamo un sogno" per regalare un sorriso ai bambini

27 agosto 2025
Ore 13:03
Società

Tatho Callìpari, quando l'amore per la propria terra diventa musica

27 agosto 2025
Ore 12:57
Società

Estate corta sulla costa ionica cosentina

27 agosto 2025
Ore 12:40
Società

Villa San Giovanni, a Cannitello si celebra la Madonna di Porto Salvo

27 agosto 2025
Ore 12:31
Società

Taste experience, un viaggio nella Calabria a km 0

27 agosto 2025
Ore 12:24
Società

San Luca, salta la festa della Madonna di Polsi

27 agosto 2025
Ore 05:32
Società

Scuola, stangata libri e corredo: come difendersi dai rincari

26 agosto 2025
Ore 12:33
Società

Africo, successo per Gente in Aspromonte

26 agosto 2025
Ore 12:30
Società

A San Lucido i flash della regione nel Fotografia Calabria Festival

26 agosto 2025
Ore 12:26
Società

Cassano, rinasce un tesoro: le Grotte di Sant'Angelo

26 agosto 2025
Ore 12:21
Società

Vibo, Villa Gagliardi tra riapertura e critiche

25 agosto 2025
Ore 18:39
Società

Il Color Fest 2025 fa volare Lamezia Terme

25 agosto 2025
Ore 18:36
Società

Diciotto orfani di guerra ucraini accolti a Villa San Giovanni

25 agosto 2025
Ore 12:37
Società

Lavoro e inclusione, la testimonianza di Annarita

25 agosto 2025
Ore 12:00
Società

Grisolia, festa grande per il bicentenario di San Rocco

25 agosto 2025
Ore 11:57
Società

Corigliano Rossano, turismo tra luci e ombre

25 agosto 2025
Ore 11:49
Società

Calabria in versi, premiati i vincitori del concorso

25 agosto 2025
Ore 11:46
Società

Il Color Fest 2025 fa volare Lamezia Terme

24 agosto 2025
Ore 15:56
Società

"Una notte da sogno" accende l'estate di Vibo Marina

24 agosto 2025
Ore 15:53
Società

Botulino, dimessi tutti i 28 pazienti dell'Annunziata

24 agosto 2025
Ore 15:50
Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Arbëria News

A Civita l'arte del pittore Spiro Pano

Ponte sullo Stretto

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

