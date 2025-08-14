Social
Vibo Marina si accende con "Una notte da sogno"

Il 21 agosto Vibo Marina si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arte, musica, body painting e spettacoli di fuoco animeranno spiagge e terrazze per “Una Notte da Sogno”

14 agosto, 2025
Tag
Vibo Marina
1
...

