Weekend di Ognissanti, quasi 26 milioni di auto in viaggio

Sono previsti circa 25,7 milioni di spostamenti di autoveicoli, nel fine settimana di Ognissanti, sulla rete autostradale di Anas, società del gruppo Fs. «In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Ricordiamoci sempre – sottolinea l’Ad Anas - che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Come recita il nostro spot, quando sei alla guida tutto può aspettare»

31 ottobre, 2025
Tag
ognisanti · anas · traffico
