Società

Intelligenza artificiale e rischi, se ne parla a Rende

Al Museo del Presente di Rende si è parlato di intelligenza artificiale con il professore Eugenio Iorio, autore di un libro sull’argomento

16 dicembre, 2025
rende · cosenza · intelligenza artificiale · convegno · libro
Società

Praia, Vito Mandarano alla conquista del web

14 dicembre 2025
Ore 12:54
Praia, Vito Mandarano alla conquista del web
Società

Al via "L'Eleganza dell'Arte" con il rock della Rayband

16 dicembre 2025
Ore 12:39
Al via \"L'Eleganza dell'Arte\" con il rock della Rayband
Società

Cassano, nasce l'osservatorio diocesano contro le mafie

16 dicembre 2025
Ore 12:17
Cassano, nasce l'osservatorio diocesano contro le mafie
Società

Bullismo e Cyberbullismo, convegno a Cosenza

16 dicembre 2025
Ore 12:14
Bullismo e Cyberbullismo, convegno a Cosenza
Società

Al vivaio Amoroso la Giornata dei Presepi

15 dicembre 2025
Ore 13:36
Al vivaio Amoroso la Giornata dei Presepi
Società

Sante Orrico lascia Moda Movie dopo trent'anni

15 dicembre 2025
Ore 13:30
Sante Orrico lascia Moda Movie dopo trent'anni
Società

Svolta la I edizione del premio San Francesco di Paola

15 dicembre 2025
Ore 13:23
Svolta la I edizione del premio San Francesco di Paola
Società

Progetto comune-scuola sulla storia di Cosenza

15 dicembre 2025
Ore 13:09
Progetto comune-scuola sulla storia di Cosenza
Società

Presentata la nuova collezione Mid di Francesca Felice

14 dicembre 2025
Ore 12:55
Presentata la nuova collezione Mid di Francesca Felice
Società

Visit Catanzaro, il portale turistico del capoluogo

14 dicembre 2025
Ore 12:53
Visit Catanzaro, il portale turistico del capoluogo
Società

Confintesa, a Reggio la nuova segreteria metropolitana

14 dicembre 2025
Ore 12:52
Confintesa, a Reggio la nuova segreteria metropolitana
Società

Nel carcere di Arghillà una partita per la libertà

14 dicembre 2025
Ore 12:52
Nel carcere di Arghillà una partita per la libertà
Società

Il buono che unisce, a Cosenza panettoni e solidarietà

14 dicembre 2025
Ore 12:50
Il buono che unisce, a Cosenza panettoni e solidarietà
Società

Lancio di peluches dagli spalti al Ceravolo di Catanzaro

13 dicembre 2025
Ore 17:54
Lancio di peluches dagli spalti al Ceravolo di Catanzaro
Società

Cristojenna, il Natale calabrese a Bruxelles

13 dicembre 2025
Ore 12:16
Cristojenna, il Natale calabrese a Bruxelles
Società

Danzaterapia, comunicazione espressiva senza barriere

13 dicembre 2025
Ore 12:14
Danzaterapia, comunicazione espressiva senza barriere
Società

Crotone, 50 anni di cammino neocatecumenale

13 dicembre 2025
Ore 12:09
Crotone, 50 anni di cammino neocatecumenale
Società

Separazione delle carriere: il sì delle camere penali

13 dicembre 2025
Ore 12:07
Separazione delle carriere: il sì delle camere penali
Società

Il ricordo del Capitano De Grazia a 30 anni dalla morte

13 dicembre 2025
Ore 12:04
Il ricordo del Capitano De Grazia a 30 anni dalla morte
Società

La città di Vibo festeggia l'apertura del nuovo teatro

12 dicembre 2025
Ore 20:20
La città di Vibo festeggia l'apertura del nuovo teatro
Società

La Calabria si candida a Regione Europea dello sport

12 dicembre 2025
Ore 19:02
La Calabria si candida a Regione Europea dello sport

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

